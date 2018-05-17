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ABD, Enver İbrahim'in serbest bırakılmasından memnun

ABD yönetimi, Malezya'da 2015'ten bu yana hapiste olan siyasi lider Enver İbrahim'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı.

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ABD, Enver İbrahimin serbest bırakılmasından memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı, Malezya'da Enver İbrahim'in kraliyet affıyla serbest bırakılmasına dair yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, siyasi lider Enver İbrahim'in serbest bırakılmasını ve tamamen affedilmesini memnuniyetle karşılamaktadır. İbrahim'in tutuklanması Malezya hukuku adına ciddi soru işaretleri ortaya çıkarmıştı" denildi.

Bakanlık açıklamasında, iki ülke ilişkilerinin Malezya'daki yeni hükümetin katkılarıyla daha da güçlenmesinin umut edildiği belirtildi.

Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, başbakanlık görevine başladıktan sonra 2015'te hapse atılan Enver'in serbest bırakılması için süreci hemen başlatacağını açıklamıştı.

Mahathir, Kral Muhammed'in (Yang di-Pertuan Agong) de Enver'e kraliyet affı tanınması konusunda istekli olduğunu ifade etmişti.

Malezya'da 2008'deki seçimlerden başarıyla çıkan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver İbrahim, fiili livatayla suçlanmış, Yüksek Mahkeme'de 2012'de aklanmasına rağmen 7 Mart 2014'te 5 yıl hapse mahkum edilmişti. Enver, 2015'ten bu yana hapisteydi.

Kraliyet affıyla dün serbest bırakılan Enver ile destekçileri, suçlama ve yargılama sürecinin eski Başbakan Necip Rezak hükümetinin siyasi hesaplarından kaynaklandığına dikkat çekmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Malezya, Enver İbrahim, abd
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