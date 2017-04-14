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ABD en büyük bombayı kullandı

Amerikan Hava Kuvvetleri, Afganistan'da DEAŞ mağaralarını "tüm bombaların anası" olarak bilinen en büyük "nükleer olmayan bomba" GBU-43 ile vurdu.

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ABD en büyük bombayı kullandı

Amerikan Hava Kuvvetleri'nin, Afganistan’ın Nangahar şehrinde bir DEAŞ-Horosan kompleksine MOAB olarak bilinen GBU-43 bombası ile hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcülerinden Adam Stump, saldırının yerel saatle dün sabah 7.32’de MC-130 tipi bombardıman uçağıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Stump “Saldırı, Nangahar’ın Arşin kasabasında DEAŞ-Horosan grubunun tünel kompleksinde temizlik yapmadan önce Amerikan ve Afgan Kuvvetlerine yönelik riski en aza indirgemek ve DEAŞ Horosan Militanlarına en fazla zararı vermek için tasarlandı” dedi.

Stump, kullanılan bombanın Amerikan ordu envanterindeki en büyük nükleer olmayan bomba olduğunu söyledi.

Amerikan ordusunda MOAB kısaltması ile bilinen bombaya “tüm bombaların anası” da deniliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin söz konusu bombayı ilk kez çatışma alanında kullandığı belirtiliyor.

Dev bombanın yaklaşık 4 kilometre karelik bir alanda etkili olduğu belirtiliyor.  TRT Haber

Etiketler: abd, GBU-43, en büyük nükleer olmayan bomba, tüm bombaların anası
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