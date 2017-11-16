  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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ABD ekonomi yönetiminde 4. istifa

ABD Tüketicinin Finansal Haklarının Korunması Bürosunun Direktörü Richard Cordray'in bu ay sonunda istifa edeceği bildirildi.

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ABD ekonomi yönetiminde 4. istifa

ABD Tüketicinin Finansal Haklarının Korunması Bürosunun (CFPB) Direktörü Richard Cordray'in bu ay sonunda istifa edeceği bildirildi. Cordray, ABD ekonomi yönetiminde eski Başkan Barack Obama tarafından atananlar arasından bu yıl istifa eden dördüncü kişi olacak.

CFPB'nin Direktörü Cordray, kuruluşun çalışanlarına gönderdiği elektronik postada kasım bitmeden istifa edeceğini açıkladı. ABD basınına sızan postada Cordray, “Görevimden ay sonundan önce ayrılmayı planladığımı birkaç gün önce üst yönetime ilettiğimi sizlerle doğrudan paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın finansal regülasyonları gevşetmesine karşı çıkan Cordray'in istifa kararı sürpriz olmadı. Eski Başkan Barack Obama döneminde hayata geçirilen Dodd Frank Wall Street Reformu kapsamında kurulan federal kurumlardan biri olan CFPB'nin finansal kuruluşlara yönelik soruşturma açma ve ceza verme yetkilerinin sınırlandırılmasını hedefleyen Beyaz Saray'la fikir ayrılığı yaşayan Cordray'in istifa etmemesi halinde görevine son verileceğine yönelik spekülasyonlar basına yansımıştı.

İstifa eden dördüncü isim oldu

Cordray, görevinden ayrılma kararıyla ekonomi yönetiminde bu yıl Obama tarafından atananlar arasından istifa eden dördüncü isim olacak.

Daha önce istifa edenler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Tarullo ve ABD Hazine Bakanlığı Finansal Araştırmalar Ofisi Direktörü Richard Berner olmuştu.

Bu dört isim arasında Cordray, Tarullo ve Berner'in istifalarının Trump yönetimiyle finansal regülasyonlar konusunda yaşadıkları fikir ayrılıklarından kaynakladığı belirtiliyor.

Trump yönetimi, başta Dodd-Frank Wall Street Reformu olmak üzere Obama döneminde hayata geçirilen finansal regülasyonların önemli bir kısmının iptali için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Richard Cordray, abd, istifa, abd başkanı donald trump
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