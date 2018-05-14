ABD dünyanın dört bir yanında protesto edildi

ABD'nin başkenti Washington'da yer alan Trump International Otel önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, ABD ve İsrail yönetimlerine yönelik bir protesto gerçekleştirdi.

"Şimdi değilse" ortak sloganını kullanan grup, otelin bulunduğu Pennsylvania Caddesi'nde kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Farklı kesimlerden temsilcilerin katıldığı ve antisiyonist Yahudilerin de destek verdiği protestoda, sivilleri hedef aldığı gerekçesiyle İsrail yönetimi aleyhinde sloganlar atılarak, ABD yönetiminin de buna destek vermesi eleştirildi.

Protestocular, ellerindeki taşıdıkları "Yahudilerin geleceği Filistin'in özgürlüğünü talep ediyor", "Genç Yahudiler, Trump'ın işgal elçiliğini reddediyor" ve "Kudüs oyun değildir" yazılı pankartlarla ABD yönetimine mesaj verdi.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şimdiye kadar 52 Filistinli şehit oldu ve 2 bin 410 Filistinli de yaralandı.

Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

Almanya'da yaşayan Türkler ABD'yi protrsto etti

ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit edip 2 bin 771 Filistinliyi yaralaması, Almanya'nın Wuppertal kentinde protesto edildi.

Kirch Meydanı'nda "Türkiye Sevdalıları" inisiyatifi tarafından düzenlenen protesto gösterisinde, ellerinde Türk ve Alman bayrağı olan göstericiler, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun terör" sloganları attı.

Gösterinin organizatörlerinden Murat Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in çoluk çocuk demeden dünyanın gözü önünde masum Filistinlileri şehit ettiğini ve bu katliama seyirci kalmamak için polisten aldıkları acil gösteri izniyle meydana çıktıklarını söyledi.

Güneş, "İsrail 50'den fazla Müslümanı katlederken bu basın ve düşünce özgürlükçüleri, insan hakları dernekleri neredeler, neden görmüyorlar, neden duymuyorlar, neden bilmiyorlar? diye tepkimizi gösterdik. Burada hem İsrail'in yaptığı katliamı hem de PKK terör örgütünü protesto ettik." dedi.

Tüm Müslüman ülkeleri ilk kıblenin bulunduğu Kudüs'e sahip çıkmaya davet eden Güneş, bu ülkelere ayrıca Amerika ve İsrail'in tüm büyükelçilerini sınır dışı etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 55 Filistinliyi şehit ederken, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.

Kaynak: AA