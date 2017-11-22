  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD donanmasına ait bir uçak Pasifik'te düştü

ABD donanmasına ait bir uçak Pasifik'te düştü

ABD'ye ait, 11 mürettebat ve yolcusu bulunan uçağın Okinawa Adası'nın güneydoğusunda Filipinler Denizi'ne düştüğü açıklandı.

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ABD donanmasına ait bir uçak Pasifikte düştü

Amerikan Deniz Kuvvetleri, ABD donanmasına ait bir uçağın Pasifik Okyanusu'nda düştüğü bildirildi.

11 mürettebat ve yolcusu bulunan uçağın USS Ronald Reagan uçak gemisine doğru giderken Pasifik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.

Kazanın, yerel saatle 02.45 sularında, Okinawa Adası'nın güneydoğusunda meydana geldiği kaydedildi.

USS Ronald Reagan gemisinden arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Personel kurtarma çalışmaları sürüyor ve durumları USS Ronald Reagan'ın sağlık personeli tarafından değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uçakta bulunan mürettebat ve yolcuların adlarının akrabalık bildirimi başvurusu yapılana kadar duyurulmayacağı ifade edildi.

Kazanının nedeni henüz bilinmiyor.

AA

Etiketler: Okinawa adası
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