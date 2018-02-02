ABD, Doğu Guta'daki kimyasal saldırılardan endişe duyuyor

Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında "Suriye’de Beşşar Esed yönetiminin Doğu Guta’da kimyasal silah kullandığı" yönündeki haberlere ilişkin “Suriye rejiminin Doğu Guta’da masum halka karşı kimyasal silah kullandığına dair yeni bir haber almış olmanın derin kaygısını yaşıyoruz.” dedi.
Nauert, “Bu haberler doğrulanırsa, son 30 gün içerisinde Doğu Guta’da üçüncü kez kimyasal silah kullanılmış olacak.” diye konuştu.
Sözcü Nauert, kimyasal silah kullanımı yönündeki haberleri ciddiye aldıklarını belirterek, “Sahadaki partnerlerimiz eşliğinde bu haberlerin doğruluğunu araştırıyoruz.” dedi.
Kaynak: AA