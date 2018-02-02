  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.735
    EURO 4.675
  • BIST 119044.38
    ALTIN 161.924
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD, Doğu Guta'daki kimyasal saldırılardan endişe duyuyor

ABD, Doğu Guta'daki kimyasal saldırılardan endişe duyuyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye’de Doğu Guta’da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin kaygılarını dile getirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD, Doğu Gutadaki kimyasal saldırılardan endişe duyuyor

Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında "Suriye’de Beşşar Esed yönetiminin Doğu Guta’da kimyasal silah kullandığı" yönündeki haberlere ilişkin “Suriye rejiminin Doğu Guta’da masum halka karşı kimyasal silah kullandığına dair yeni bir haber almış olmanın derin kaygısını yaşıyoruz.” dedi.

Nauert, “Bu haberler doğrulanırsa, son 30 gün içerisinde Doğu Guta’da üçüncü kez kimyasal silah kullanılmış olacak.” diye konuştu.

Sözcü Nauert, kimyasal silah kullanımı yönündeki haberleri ciddiye aldıklarını belirterek, “Sahadaki partnerlerimiz eşliğinde bu haberlerin doğruluğunu araştırıyoruz.” dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, suriye, Doğu Guta, kimyasal silah
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER