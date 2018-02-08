ABD Dışişleri'nden Doğu Guta açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Doğu Guta ve İdlib dahil olmak üzere Suriye'de rejim ve Rusya'nın hava saldırılarından aşırı derecede kaygı duyduğunu açıkladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 21:33



