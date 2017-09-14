ABD Dışişleri Myanmar'ı doğrudan kınamaktan kaçındı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, başkent Washington'daki Ulusal Basın Binası'nda düzenlediği basın toplantısında yabancı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılar karşısında ABD hükümetinin sadece kaygı açıklaması yaptığını" hatırlatan "Myanmar hükümetiyle irtibat halinde misiniz ve olaylardan dolayı Myanmar hükümetini kınıyor musunuz?" sorularını yanıtlayan Nauert, Myanmar hükümetini doğrudan kınamaktan kaçındı.

"Her seviyedeki şiddeti kınıyoruz"

Sözcü, soru üzerine şunları kaydetti:

"Bölgedeki durumu değerlendiriyoruz. Bu durumda her seviyedeki şiddeti kınıyoruz. Bundan daha sert olamazdım. Arakan halkına karşı uzun zamandan beri çok ciddi bir ayrımcılık yapılıyor. Mahkeme olmaksızın adam öldürmeler, cinsel şiddet ve Arakanlıların köylerinin güvenlik güçleri ve Arakanlı olmayan siviller tarafından yakıldığına dair haberler görüyoruz. Eğer bizim 'kınama' kelimesini kullanıp kullanmadığımıza bakıyorsanız, Dışişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler yazılı açıklamalarında kullandık."

Nauert'in bu açıklamaları üzerine ABD'nin "kınama" kelimesini Myanmar güvenlik güçlerine yönelik (25 Ağustos'ta) yapılan saldırılar için kullandığı anımsatılarak, "Myanmar hükümetini bu podyumdan da kınar mısınız?" diye bir soru daha yöneltildi.

Sözcüden "soykırım" yanıtı

"insan hakları kurumlarının Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım yapıldığı" sözüne de atıfta bulunan Nauert, "Bir soykırım olduğunu kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Bu şekilde tanımlayamam." karşılığını verdi.

Güney Asya bölgesinden sorumlu Müsteşar Vekili Murphy, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, "Güvenlik güçlerine, sivillere ve sivillerin yaptığı saldırılar olmak üzere farklı birçok şekildeki saldırıları kınıyoruz ve devam etmekte olan halkın yerlerini terk etmek zorunda kaldığı tacizlerden dolayı çok ciddi endişe duyuyoruz. Bütün taraflara tansiyonu düşürmeleri çağrısını yapıyoruz." demişti.