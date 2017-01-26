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Buradasınız : » » ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey dört isim istifa etti

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey dört isim istifa etti

ABD Dışişleri Bakanlığında görev yapan dört üst düzey yöneticinin istifa ettiği bildirildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey dört isim istifa etti

ABD basınında yer alan haberlerde, istifa eden üst düzey görevlilerin, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Patrick Kennedy, bakan yardımcıları Joyce Anne Barr, Michele Bond ve Yabancı Görevler Daire Başkanı Büyükelçi Gentry O. Smith olduğu belirtildi.

Bakanlıktan gelen istifa haberlerinin Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Rex Tillerson'ın dün Dışişleri Bakanlığına ziyareti sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, istifa eden Müsteşar Kennedy, görevinde kalmak istedi fakat Tillerson’la anlaşamadığı için görevine devam edemedi.

Bakanlıkta geçici olarak sözcülük görevi yapan Mark Toner, yaptığı yazılı açıklamada, istifaların normal bir uygulama olduğunu söyledi.

Toner açıklamasında, "Bütün geçiş hükümetlerinde olduğu gibi, göreve gelen yönetim, eski yönetimle göreve gelen isimlerden istifa mektuplarını ister.” ifadesini kullandı. AA

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump
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