  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.571
    EURO 4.159
  • BIST 107040.67
    ALTIN 143.11
Buradasınız : » » ABD Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail'in Mescid-i Aksa çevresindeki metal dedektörleri kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin öncelikli amacının bölgedeki gerilimin düşürülmesi olduğuna dikkati çeken Nauert, "Tansiyonun düşürülmesine hizmet eden ve iki tarafın bir araya gelmesine zemin hazırlayan tüm adımları kesinlikle destekliyoruz. Statükonun korunmasını destekler, tüm tarafların statükoya bağlı kalmasını memnuniyetle karşılarız." şeklinde konuştu.

"Barışın kolaylaştırılması için çalışıyoruz"

Sözcü, İsrail'in metal dedektörler yerine yüksek teknolojiye sahip kameralar koyma kararının ABD tarafından nasıl karşılanacağı sorusu üzerine ilgili tarafların kendi aralarında uzlaşabilecekleri yöntemleri kabul etmeye hazır olduklarını söyledi. Nauert, "Biz destekleyiciyiz ve barışın kolaylaştırılması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin'e destek vermek ve İsrail'in ihlallerini protesto etmek amacıyla İsrail'e gitmek isteyen ancak başkent Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'nda uçağa alınmayan Amerikalı aktivistlerle ilgili bir soruya da cevap veren Nauert, ifade özgürlüğünü önemsediklerini, ancak konunun asıl muhatabının bu yolcuların ülkeye girişine izin vermeyen İsrail yönetimi olduğunu belirtti.

Şu anki önceliklerinin bölgedeki gerilimi düşürmek olduğunu dile getiren Nauert, bundan sonra bu tür konuları daha derinlikli bir şekilde tartışabileceklerini ifade etti. AA

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER