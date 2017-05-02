ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hamas' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın açıkladığı yeni vizyonu ve siyaset belgesi sonrasında ABD'nin Hamas'a bakışının değişmediğini söyledi.

Üst düzey yetkili, Hamas'a karşı ABD'nin tutumunun değişmediğini belirterek, "Hamas'a karşı pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik olmadı. Hamas, terör listesinde bulunan bir organizasyondur." ifadesini kullandı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Katar'ın başkenti Doha'da dün düzenlediği basın toplantısıyla, Hamas'ın genel prensipleri ve politikalarını belirleyecek yeni siyaset belgesi ve vizyonunu açıklamıştı.

42 maddeden oluşan belgede en çok dikkati çekenlerden birisi de Hamas'ın 4 Haziran 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulmasını ilk defa kabul ettiğinden bahsedilmesiydi. AA