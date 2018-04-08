  • 08 NISAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.05
    EURO 4.97
  • BIST 114737.54
    ALTIN 173.372
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "Doğu Guta" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "Doğu Guta" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Duma'da kimyasal silah saldırısıyla ilgili, haberler doğrulanırsa acil bir şekilde uluslararası toplumun cevap vermesi gerektiğini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Dışişleri Bakanlığından &quot;Doğu Guta&quot; açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı yapılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nauert, "7 Nisan'da yeniden kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri yakından takip ediyoruz. Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil bir şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir." dedi.

ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullananları sorumlu tutmak için çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Nauert, Suriye'de Esed rejiminin daha önce de kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına dikkati çekti.

Rusya'ya "desteğini sonlandır" çağrısı

Nauert, açıklamasına şöyle devam etti:

"Esed rejimi ve destekçileri benzeri saldırılarının tekrarlanmaması adına bir an önce sorumlu tutulmalıdır. Rusya, rejime verdiği sonsuz destekle bu dehşet saldırılardan, sivillerin hedef alınmasından ve Suriye'nin en çaresiz halkına karşı kimyasal silah kullanılmasından pay sahibidir. Rusya, müttefiki Suriye'yi koruyarak Birleşmiş Milletler garantörü olarak verdiği teminatları yerine getirememiştir. Rusya, BM Güvenlik Konseyi ve Kimyasal Silahlar Anlaşması'na ihanet etmiştir."

Sözcü Nauert, ABD'nin, Rusya'ya Esed rejimine verdiği tam desteği bir an önce sona erdirmesi çağrısı yaptığını aktardı.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 40 sivil öldü, yüzlerce sivil gazdan etkilendi.

Kaynak: AA

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, suriye, duma, kimyasal silah saldırısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER