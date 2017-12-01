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ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın İslamofobik paylaşımları için endişeli

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın İslamofobi içeren Twitter paylaşımlarının protestolara neden olacağı düşüncesiyle endişeye kapıldı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Trumpın İslamofobik paylaşımları için endişeli

Amerikan medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Başkan Donald Trump'ın İslamofobik Twitter paylaşımlarıyla ilgili Beyaz Saray'a bilgi aktardığı kaydedildi.

Buna göre, Trump'ın önceki gün resmi Twitter hesabından yeniden paylaştığı İslamofobik içerikli üç iletinin özellikle Müslüman ülkelerde ciddi tepkiye yol açtığı ve bu tepkilerin Amerikan elçilik ve konsolosluklarına "protesto" olarak geri dönmesinden endişe edildiği vurgulandı.

Olayın ardından Dışişleri Bakanlığının birçok ülkedeki diplomatik temsilciliğe uyarı yazıları gönderdiği ve teyakkuzda olunması gerektiğini belirttiği ifade edildi.

Amerikalı Müslümanlardan tepki

Öte yandan, Donald Trump'a ABD'de yaşayan Müslümanlardan da tepkiler gelmeye devam ediyor.

Amerikalı Müslümanların hakları konusunda öne çıkan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Trump'ın paylaşımlarına sert tepki gösterdi. Yazılı açıklamasında CAIR, söz konusu paylaşımların İslamofobiyi körüklemekten başka bir işe yaramayacağını vurguladı ve ilgili herkesi Trump'a tepki vermeye çağırdı.

ABD Başkanı Trump, aşırı sağcı İngiliz siyasetçi Jayda Fransen'in Twitter hesabında yayımladığı üç İslamofobik videoyu yeniden paylaşmış, bunlar dünya genelinde tepkiye neden olmuştu. İngiltere Başbakanı Theresa May de Trump'a tepki göstermiş, İşçi Partisi Lideri Corbyn ise "Bunlar iğrenç, tehlikeli ve toplumumuz için tehdit niteliğinde." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: trump twitter, Trump, islamofobik paylaşım
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