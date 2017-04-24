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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne yeni atama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne ABD'nin Fox televizyon kanalı sunucularından Nauert’in getirildiği açıklandı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne yeni atama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne ABD'nin Fox televizyon kanalı sunucularından Heather Nauert’in getirildiği açıklandı.

Bakanlık, Nauert’in göreve getirilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert’in 15 yıllık sunuculuk ve muhabirlik tecrübesi olduğu vurgulanan açıklamada, yeni sözcünün özellikle 11 Eylül terör saldırısı, Irak savaşı, Sudan olayları üzerine gazetecilik tecrübesi olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Nauert’in sunduğu “Fox and Friends” programının sabah saatlerinde ABD’de “en çok seyredilen” televizyon programlarından biri olduğuna dikkat çekildi.

ABD’nin en saygın üniversitelerinden Kolombiya Üniversitesinin gazetecilik bölümünden mezun olan Nauert, Fox televizyon kanalında çalışmaya başlamadan önce ABC haber kanalında görev yapmıştı.

Bakan Rex Tillerson’un görevi aylar önce devralmasına rağmen, sözcülük görevini eski Bakan John Kerry’nin sözcülerinden Mark Toner geçici olarak bu görevi yürütüyordu.

Başkan Donald Trump görevi ocak ayında devralmasına rağmen, Dışişleri Bakanlığı günlük basın toplantıları mart ayında başlamıştı.

Dışişleri Bakanlığının basın toplantıları, 1950 yılında Bakan John Foster Dulles tarafından başlatılmıştı.

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü, yeni atama
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