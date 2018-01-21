ABD Dışişleri Bakanlığı: Operasyonun kapsamı ve süresi sınırlı olmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

ABD'den 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

Türkiye'ye itidal çağrısında bulunulan açıklamada, Türkiye'nin NATO müttefiki olarak DEAŞ ile mücadelede kritik rolüne değinildi.

"Operasyon süre ve kapsam bakımından sınırlı olmalı, sivil kayıplardan kaçınılmalı" denildi.

ABD'nin skandal terör birliği hamlesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve istihbarat teşkilatı CIA'in PYD/PKK'nın Kandil yapılanması ile ortak bir "sınır güvenliği gücü" oluşturma çabasına girmişti.

ABD'nin sözde terör ordusu

400 terör örgütü mensubunun bu yönde verilen eğitimi tamamlandığı, ilk etapta örgütün işgal ettiği ancak rejim ile sınır hattında yer alan Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye'de konuşlanacağı, Afrin'e de sevk edilebileceği konuşuluyordu.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, 14 Ocak'ta iddiaları doğrulamış, SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK mensuplarından oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "sınır güvenliği gücü" kuracaklarını açıklamıştı.

Ardından, Pentagon Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG’ye kurdurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni bir ordu" veya "konvansiyonel sınır muhafız gücü" olmadığını iddia etmişti.

'Türkiye'nin kaygılarını göz önünde bulunduracağız'

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz." yorumunu yapmıştı.

Dün ise ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklamayı ABD'nin terör örgütü PKK'ya herhangi bir destek vermediği yönünde yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber