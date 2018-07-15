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ABD Dışişleri Bakanlığı: Başarısız darbe girişimi demokrasiye bir saldırıdır

ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, hayatını kaybedenler ve yaralananların ailelerine taziyelerini sundu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı: Başarısız darbe girişimi demokrasiye bir saldırıdır

ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert yazılı açıklamasında, "İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı. 

ABD'nin Türkiye'deki demokrasi kurumlarının yanında olduğunu vurgulayan Nauert, "Başarısız darbe girişimi, demokrasiye bir saldırıdır ve demokrasinin korunması için azim ve temel özgürlükleri korumanın gerekli olduğuna ilişkin çarpıcı bir hatırlatmadır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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