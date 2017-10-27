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ABD Dışişleri Bakanı'ndan 'Arakanlılara yönelik şiddeti durdur' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Myanmar Ordusu Başkomutanı ile telefon görüşmesinde, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti durdurması için çağrıda bulundu.

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ABD Dışişleri Bakanından Arakanlılara yönelik şiddeti durdur çağrısı

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, yazılı bir açıklama yaparak, Tillerson'ın Hlaing ile telefonda konuştuğunu duyurdu.

Tillerson'ın bu görüşmede Myanmar'da devam eden insani krize dikkat çektiğini belirten Nauert, şunları kaydetti:

"Bakan, Burma güvenlik güçlerine çağrıda bulunarak hükümeti desteklemelerini, Arakan bölgesindeki şiddet olaylarına son verilmesini ve Arakanlılar başta olmak üzere evlerini terk etmek zorunda kalan insanların güvenle geri dönmesi için gerekli imkanların sağlanmasını istedi. Tillerson, evlerini terk etmek zorunda kalan insanlara insani yardım imkanlarının sunulması, basının bölgeye girmesine ve Birleşmiş Milletler ile iş birliği yapılarak insan hakları ihlalleri ve şiddet iddialarının araştırılmasına izin verilmesi çağrısında bulundu."

Kaynak: AA

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Arakan, Myanmar Ordusu Başkomutanı
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