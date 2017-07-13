ABD Dışişleri Bakanı, yeniden Katar'da

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez bölgesinde sürdürdüğü mekik diplomasisi kapsamında yeniden Katar'a geldi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Tillerson'u Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmed bin Hasan el-Hammadi ve ABD'nin Doha Maslahatgüzarı Ryan Gliha karşıladı.

Tillerson'un bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesi bekleniyor.

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır Dışişleri Bakanları ile dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelen Tillerson, daha sonra Kuveyt'e geçmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, önceki gün ise yine Katar'daydı. Bu ziyaret sırasında Tillerson ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar ile ABD arasında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mutabakat zaptını imzalamıştı.