  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, 9-10 Temmuz tarihlerinde İstanbul'u ziyaret ederek üst düzey Türk yetkililerle görüşmelerde bulunacağı bildirildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Türkiyeye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, 9-10 Temmuz tarihlerinde İstanbul'u ziyaret ederek üst düzey Türk yetkililerle görüşmelerde bulunacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tillerson'ın ziyaretleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Tillerson'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya ziyaretine eşlik edeceği, ardından 9 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşeceği belirtildi.

Kiev'in ardından Tillerson'ın İstanbul'a geçeceği ve 9-10 Temmuz tarihlerinde burada Türk yetkilileriyle ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alınacağı ifade edildi.

Son olarak 30 Mart'ta Ankara'yı ziyaret eden Tillerson'ın bu ziyaretinde, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'deki faaliyetleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili süreç ve Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin çözümüne ilişkin son gelişmelerin ele alınmasının beklendiği kaydedildi.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde özellikle Katar'la ilgili krizin çözümüne yönelik konuların konuşulduğu bildirilmişti.

Etiketler: tillerson, ABD Dışişleri Bakanı, abd
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