ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Suriye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Türkiye gibi müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin PKK teröristleri hakkındaki kaygılarını göz önünde bulunduracağız.

- Suriye'de DEAŞ tamamen bitinceye kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz. 2011'de Irak'taki hatayı tekrar etmeyeceğiz.

- Diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli.

- Suriye ve komşularının geleceği ve istikrarı için türkiye'nin yakın işbirliğine ihtiyaç var, türkiye gerek insani gerekse askeri açıdan büyük fedakarlıklar gösterdi.

- ABD'nin çekilmesi Esed'in işine yarar.

- DEAŞ'ın Suriye'de bir kez daha ortaya çıkmamasına odaklanmalıyız.

- Suriye ve komşularının geleceği ve istikrarı için Türkiye'nin yakın işbirliğine ihtiyaç var, Türkiye gerek insani gerekse askeri açıdan büyük fedakarlıklar gösterdi.

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Kaynak: TRT Haber