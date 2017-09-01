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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Kurban Bayramı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bir mesaj yayımlayarak tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini bildirdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Tillersondan Kurban Bayramı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bir mesaj yayımlayarak tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tillerson'ın, "Her yıl olduğu gibi Mekke ve Medine'deki Haccın yaklaşmasıyla birlikte, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nın anlamlı ve mübarek olmasını diliyorum." ifadesine yer verildi.

Mesajında Kurban Bayramı'nın önemine vurgu yapan Tillerson, "Kurban Bayramı'nda milyonlarca Müslümanlar yardımlaşılıyor, darda olanları hatırlıyor, aile üyeleri ve arkadaşlarıyla birlikte bayramı kutluyor." değerlendirmesini yaptı.

Tillerson, Kurban Bayramı mesajını, "Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun." ifadesiyle tamamladı.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Tillerson, bakanlıkta son yıllarda geleneksel hale gelen Ramazan iftarı programının yapılmasını gerekli görmemiş, karar özellikle Amerikalı Müslümanlar arasında tepkiye neden olmuştu.

Etiketler: abd, tillerson, kurban bayramı
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