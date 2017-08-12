  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.188
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Küba açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Küba açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Havana'daki Amerikalı diplomatların işitme kaybına yol açan saldırıların kurbanı olduğunu açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Dışişleri Bakanı Tillersondan Küba açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Küba'nın başkenti Havana'daki Amerikalı diplomatların işitme kaybına yol açan ve sağlıklarını hedef alan saldırıların kurbanı olduğunu söyledi.

Tillerson, New Jersey'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Havana'daki Amerikalı diplomatların işitme kaybına yol açan ve sağlıklarını hedef alan saldırılara maruz kaldığını belirterek Kübalı yetkililerin, bu saldırıları kimin düzenlediğini bulmakla sorumlu olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı bu tür saldırıların tek hedefinin Amerikalılar olmadığını, diğer ülke diplomatlarının da benzer şeyler yaşadığını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba'daki diplomatlara ilişkin "çeşitli fiziksel semptomlara neden olan olaylar" ifadesi yer alan bir açıklama yapmıştı. Amerikalı yetkililer daha sonra diplomatlarda izah edilemez biçimde işitme kaybının yaşandığını bildirmişti.

Kanada hükümeti de perşembe günü Küba'da en az bir Kanadalı diplomatın işitme kaybından tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, küba, Havana, New Jersey
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER