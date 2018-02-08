  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson 11-16 Şubat'ta Ortadoğu'ya yapacağı ziyaret çerçevesinde Ankara'ya da gelerek üst düzey yetkililerle görüşecek.

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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiyeye geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Tillerson'ın 11-16 Şubat'ta Amman, Ankara, Beyrut, Kahire ve Kuveyt'e yapacağı ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Tillerson'ın programında Türkiye ziyareti de bulunuyor. Burada üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelerek çok sayıda ikili ve bölgesel mesele ele alınacak." ifadesine yer verildi.

Tillerson'ın diğer ziyaretlerinde ise Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Saad Hariri'yle, Mısır'ın başkenti Kahire'de "üst düzey yetkililerle" görüşeceği kaydedildi.

Tillerson'ın Kuveyt'te ise DEAŞ'a karşı koalisyonun bakanlar toplantısına katılacağı açıklandı.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Rex Tillerson, abd
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