  • 13 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.802
    EURO 4.688
  • BIST 115455.52
    ALTIN 162.276
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelerden kaygılıyız

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelerden kaygılıyız

Suriye'nin kuzeybatısındaki son olaylardan kaygı duyduklarını belirten ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'nin güvenlik endişesinin farkındayız" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Suriyenin kuzeyindeki son gelişmelerden kaygılıyız

Washington Yönetimi'nin Suriye'deki PYD/PKK terör örgütü için bütçede 250 milyon dolar ayırmasının yankıları devam ederken teröre ayrılan 250 milyon doları savunmak ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a kaldı.

Ortadoğu turu kapsamında Kuveyt'te bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suriye'de gerçekleştirdikleri operasyonlarının büyük ölçüde sona ermesinin, DEAŞ'ın yenildiği anlamına gelmediğini savundu.

Tillerson, Suriye'nin kurtarılmış bölgelerine istikrar kazandırmak için bütçede ayrıca 200 milyon dolar ayrıldığını ileri sürdü.

"Afrin'deki gelişmelerden kaygılıyız"

Suriye'nin kuzeybatısındaki gelişmelerden kaygı duyduklarını belirten Rex Tillerson, "Türkiye'nin güvenlik endişesinin de farkındayız" dedi.

Kaynak: Reuters, TRT Haber

Etiketler: suriye, deaş terör örgütü, afrin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER