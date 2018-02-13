ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelerden kaygılıyız

Washington Yönetimi'nin Suriye'deki PYD/PKK terör örgütü için bütçede 250 milyon dolar ayırmasının yankıları devam ederken teröre ayrılan 250 milyon doları savunmak ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a kaldı.

Ortadoğu turu kapsamında Kuveyt'te bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suriye'de gerçekleştirdikleri operasyonlarının büyük ölçüde sona ermesinin, DEAŞ'ın yenildiği anlamına gelmediğini savundu.

Tillerson, Suriye'nin kurtarılmış bölgelerine istikrar kazandırmak için bütçede ayrıca 200 milyon dolar ayrıldığını ileri sürdü.

"Afrin'deki gelişmelerden kaygılıyız"

Suriye'nin kuzeybatısındaki gelişmelerden kaygı duyduklarını belirten Rex Tillerson, "Türkiye'nin güvenlik endişesinin de farkındayız" dedi.

Kaynak: Reuters, TRT Haber