ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani tarafından kabul edildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, başkent Doha'da bir araya gelen ikili, Körfez krizine ilişkin son gelişmeler ile krizin bölgesel ve uluslararası yansımalarını ele aldı.

Görüşmede, Kuveyt'in arabulucuğunu destekleyen ABD ve uluslararası toplumun, krizin çözümü için sarf ettiği çabalar, ikili ilişkiler ve bu ilişkileri farklı alanlarda geliştirme yolları konuşuldu.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından 5 ülkeyi kapsayan turunun ikinci durağı Katar'a gelmişti.