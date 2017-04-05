  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson İtalya ve Rusya'ya gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 9-11 Nisan tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılarak ardından 12 Nisan'da Rusya'ya gidecek.

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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson İtalya ve Rusyaya gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 9-11 Nisan tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacağı ve toplantının ardından 12 Nisan'da Rusya'ya gideceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tillerson'ın İtalya ve Rusya'ya yapacağı ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Tillerson'ın 9-11 Nisan tarihleri arasında G-7 Dışişleri Bakanlığı Toplantısına katılmak üzere İtalya'nın Lucca şehrinde olacağı ifade edildi. Gelecek ay İtalya'da düzenlenecek G-7 Liderler Zirvesi öncesi düzenlenen toplantının önemine işaret edilen açıklamada, liderler zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı bilgisine yer verildi.

Tillerson'ın Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından 12 Nisan'da Rusya'ya gideceğinin belirtildiği açıklamada, Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşeceği de kaydedildi. Görüşmede, Ukrayna, terörle mücadele, Kuzey Kore ve Suriye meselelerinin ele alınacağı bildirildi.

ABD'li Bakanın Rusya'ya yapacağı ziyaretin, Rus yetkililerle "doğrudan" görüşme adına atılacak bir adım olduğuna işaret edildi.

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanı, Rex Tillerson
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