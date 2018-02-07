ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Kolombiya'da

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Latin Amerika ziyareti çerçevesinde bulunduğu Kolombiya'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos tarafından kabul edildi. Başkent Bogota'daki kabulde, Kolombiya'daki barış anlaşmasının uygulama süreci, uyuşturucuyla mücadele ve Venezuela'daki siyasi durum ele alındı.

Santos, kabulün ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun savunduğu devrimin "çöktüğünü" ifade ederek Venezuela'nın içinden geçtiği "ağır krizin" Kolombiya ve bölgeye kötü yansımalarının olduğunu belirtti. Santos, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diktatörlük rejiminin kabul etmek istemediği ağır insani kriz, şimdi devlet başkanlığı seçimleriyle birleşiyor. Bu seçimin bizim nezdimizde bir değeri yok çünkü hiçbir güvence vermiyor ve vermeyecek. Maduro, şeffaf ve özgür bir seçime girmeyi asla kabul etmez çünkü kaybedeceğini biliyor. Bu şartlar altında bir seçimin Kolombiya için kabul edilmesinin imkanı yok."

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, herhangi bir demokratik ülkenin yanı sıra Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Meksika, Panama, Paraguay ve Peru'nun oluşturduğu Lima Grubu ülkeleri için de seçim sonuçlarının kabul edilebilir olabileceğini düşünmediğini söyledi.

Venezuela'daki diktatörlüğün acısını halkın çektiğini belirten Santos, bu ülkeye insani yardımda bulunmaya hazır olduklarını yineledi. Tillerson da Kolombiya'nın, "Venezuela'ya demokrasinin geri getirilmesi için kilit oyuncu" olduğunu söyledi.

Kolombiya’nın "daha iyi bir hayat amacıyla gelen Venezuelalılar" için gösterdiği çabayı takdir ettiklerini belirten Tillerson, ülkesinin Venezuelalılara insani yardımda bulunmak istediğini ifade etti.

Santos'la yaptıkları görüşmede konunun gündeme geldiğini ve yardım yollarının değerlendirildiğini aktaran Tillerson, Venezuela’daki zorluklardan dolayı insani yardımın, ülkesinden ayrılan Venezuelalılara ulaştırılacağını kaydetti.

Tillerson'la yaptıkları görüşmenin verimli geçtiğini söyleyen Santos, FARC'la yapılan barış anlaşmasının uygulamaları ve uyuşturucuyla mücadele konularını da konuştuklarını aktardı.

Karmaşık bir süreç olarak nitelediği barışın inşasında ülkesinin ilerlemeye devam ettiğini kaydeden Santos, hala büyük eksiklikleri bulunmasına rağmen barışın meyvelerinin artık görüldüğünü dile getirdi.

Barış anlaşmasıyla binlerce hayat kurtardıklarının altını çizen Devlet Başkanı Santos, 2017'nin, son 40 senede en az cinayet işlenen yıl olduğu bilgisini paylaştı.

Koka ile mücadele

Santos, geçen yıldan bugüne kadar 54 bin hektar koka bitkisi yetiştirilen alanda zorla söküm yapıldığını ve bu yılın sonunda bu rakamı 115 bin hektara taşımayı hedeflediklerini açıkladı.

Ülkede 125 bin ailenin koka yetiştiriciliğinden gönüllü olarak vazgeçtiğini söyleyen Santos, 95 bin hektarlık bir alanın da bu şekilde temizlendiğini belirtti.

Santos, Kolombiya’da güvenlik güçlerinin geçen yıl 416 ton kokain ele geçirdiğini ayrıca 8 yıllık görev süresi boyunca hükümetinin toplamda ele geçirdiği kokain miktarının bin 800 tonu bulduğunu vurguladı.

Kolombiya'daki kara mayınları

Santos, Kolombiya’nın dünyada Afganistan’dan sonra en fazla kara mayını bulunan ülke olduğunu hatırlattı. ABD’nin de destek verdiği mayın temizleme çalışmalarına değinen Santos, 185 yerleşim biriMİnin mayından arındırıldığını söyledi.

Kaynak: AA