ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson: Katar'daki kriz ABD'yi etkiledi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah’nın katıldığı ABD ve Katar arasındaki üst düzey toplantı sonrasında konuştu.

"Gerginlik ABD'yi de etkiledi"

Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin olumsuz sonuçları olduğunu söyleyen Tillerson, "Bu gerginlik müdahil olan ülkelerin yanı sıra ABD'yi de askeri ve ekonomik olarak etkiledi." dedi.

Tillerson taraflara gerginliği sona erdirme çağrısı yaptı.

"Taraflara olumsuz söylemi düşürmesi ve tansiyonu daha da gerecek tutumlardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."

"Gücümüzü arttırmamızı sağlar"

ABD Savunma Bakanı Mattis de Körfez bölgesinde sükunetin sağlanmasının önemini vurguladı.

"Bu bölgede kurulacak bir fikir birliği önemlidir. Birleşik bir Körfez İşbirliği Konseyi terörle mücadele başta olmak üzere bizim de farklı birçok noktada gücümüzü arttırmamızı sağlar. Özellikle de DEAŞ'ı yenmek önemli ve İran bölgede habis çalışmalarını devam ettiriyor."

El Sani'den Tillerson ve Mattis'e teşekkür

Katar Dışişleri Bakanı El Sani ise yaptığı konuşmada, Tillerson ve Mattis'e kendilerine karşı blokaj uygulayan ülkelere karşı bir pozisyon aldıkları için teşekkür etti.

"Katar Devleti ve halkı haksız ve illegal bir şekilde blokaja uğradı. Bu süreç bölgede istikrarın sağlanmasını sabote etmiştir. (Tillerson ve Mattis) Bu süreçte aldıkları rolden dolayı kendilerine teşekkür ederiz."

İşbirliğini artırma sinyali

Katar Savunma Bakanı Al-Attiyah da ileriki yıllarda ABD ve Katar arasındaki askeri iş birliğinin daha da artacağını söyledi.

Katar'ın son olarak ABD'den aldığı F-15 jetlerin uzun vade kurmayı düşündükleri iş birliği için sadece bir adım olduğuna değinen Al-Attiyah, "Bu gelişmeler hem kendi sınırlarımızı korumak hem de müttefiklerimizin yardıma ihtiyacı olduğunda kendilerine yardım elimizi uzatmamız için önemli bir basamaktır." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı ve Katar Savunma Bakanı, ABD-Katar Stratejik Diyaloğu başlıklı zirve için ABD Başkenti Washington'da bulunuyor. Zirve, ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşiyor.

Kaynak: AA