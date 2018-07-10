  • 10 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.73
    EURO 5.533
  • BIST 97042.48
    ALTIN 189.781
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Afganistan'a sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Afganistan'a sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Afganistan’a gerçekleştirdiği ziyarette, Taliban'la müzakerelere destek sözü verdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Dışişleri Bakanı Pompeodan Afganistana sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kabil'e yaptığı ziyarette Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'yle buluştu. Gani, Pompeo'yu Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Gani, ülkesindeki barış sürecini hep birlikte desteklediklerini ve bunun sonucunun iyiye gittiğini söyledi.

Gani, Afganistan'a barışın gelmesi için İslam ülkelerinin önemli rol oynayacağını da vurguladı.

''Taliban bizim Afganistan'dan çekilmemizi beklemesin''

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da ABD olarak Afganistan'daki barış sürecini desteklediklerini ve umutlu olduklarını kaydetti.

Taliban'ın savaşla bir yere varamayacağını anladığını ifade eden Pompeo, ''Taliban bizim Afganistan'dan çekilmemizi beklemesin'' dedi.

Kaynak. AA

Etiketler: taliban, pompeo, Afganistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER