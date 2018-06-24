ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump ve Putin yakın zamanda görüşebilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iki ülkenin ortak çıkarları üzerine iş birlikleri oluşturmak üzere yakın zamanda bir araya gelebileceğini duyurdu.

Pompeo, ABD’nin Rusya ile Suriye ve Ukrayna meselelerinde ters düştüklerini, ancak iki ülkenin pek çok farklı alanda da iş birlikleri yürüttüğünü söyledi.

"Bunu ben de CIA Direktörü olduğum zaman deneyimleme şansı yakalamıştım, teröre karşıtı gerçekleştirdiğimiz bir operasyonda iki ülkenin çıkarları için birlikte çalışmıştık."

ABD Başkanı Trump 15 Haziran'da yaptığı bir açıklamada ABD’nin Rusya ile iyi geçinmesinin, ters düşmesinden daha iyi olacağını söylemişti.

Kaynak: İHA