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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Meksika'da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'yla bir araya gelerek, iki ülke arasında yükselen göçmen krizini görüştü.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Meksikada

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun başkanlık ettiği heyeti kabul etti.

Meksika Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nieto'nun Pompeo'nun başkanlık ettiği ABD heyetiyle yaptığı görüşmede, sınırda ayrılan göçmen ailelerin ivedilikle bir araya getirilmesi gerektiğine işaret ettiği belirtildi.

California'da 92 yaşındaki bir Meksikalıya bir kadın tarafından yapılan saldırıyla ilgili endişelerini ifade eden Nieto, böyle olayların nefret ve ırkçılık ortamı yarattığını, bu tip olaylardan kesinlikle kaçınılması gerektiğini söyledi.

"Trump, iki halk arası ilişkileri güçlü yapmakta kararlı"

Pompeo daha sonra yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile bir araya geldi.

Obrador'u seçimdeki başarısından dolayı tebrik eden Pompeo, yüksek düzeyli ABD heyetinin ziyaretinin Washington'ın Meksika ile ikili ilişkilere olan bağlılığını gösterdiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerde bazen sorunların olabileceğini belirten Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki halk arasındaki ilişkileri daha iyi ve güçlü yapmakta kararlı olduğunu vurguladı.

Meksika’da 1 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimini yüzde 48'lik oy oranı ile solcu aday Andres Manuel Lopez Obrador kazanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: sınırda ayrılan göçmenler, pompeo, meksika, abd
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