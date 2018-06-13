ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore'ye süre verdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kore'nin başkenti Seul'deydi.

Gündeminde Singapur'da 65 yıl sonra ilk kez gerçekleşen Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un tarihi görüşmesi vardı.

Hedef 2021'den önce temel silahsızlanma

Zirvede Kore Yarımadası'nın nükleerden temizlenmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Pompeo da sürecin ne zaman işleyeceğiyle ilgili konuştu.

Washington yönetimi, 2021 yılı ocak ayından önce "temel silahsızlanma" adımlarının atılabilmiş olmasını ümit ediyor.

"Trump adım adım ilerleyecek" iddiaları

Kuzey Kore basınında ABD Başkanı Trump'ın nükleer silahlardan arınmada adım adım yaklaşımını kabul ettiğiyle ilgili haberler çıktı.

Mike Pompeo, bu haberlere şüpheyle yaklaşılması görüşünde. Diğer yerlerde yazılan şeylerin dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.

İpler artık Pompeo'nun elinde

ABD ile Kuzey Kore arasındaki görüşmeler gelecek hafta da devam edecek.

Pompeo, süreci bundan sonra kendisinin yürüteceğini açıkladı. ABD ve Kuzey Kore ekiplerinin daha fazla ilerleme sağlamak için çalışacağından bahsetti.

Nükleer taahhütler gözden geçiriliyor

Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmada yer alacak nükleer taahhütleri nasıl karşıladığını anlattı.

Kuzey Kore'nin bu taahhütleri "etraflıca bir tasdik" sürecinden geçirileceğini idrak ettiğini söyledi.

Kuzey Kore vazgeçerse ne olur?

Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer programı iyi niyetle müzakere etmeyi durdurması halinde neler olabileceğini de açıkladı.

ABD-Güney Kore ortak tatbikatlarına devam edileceğini, zirve sırasında Trump'ın bunu Kim'e "kesin bir dille" anlattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA