ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kuzey Kore’ye gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması çalışmaları kapsamında Kuzey Kore gezisine çıktı. Pompeo'nun Kuzey Kore'ye yapacağı ziyaretin bir buçuk gün sürmesi bekleniyor.
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını görüşeceği belirtildi.
Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne de katılacak
Pompeo ayrıca Asya turu kapsamında Japon yetkililerle görüşmek üzere Vietnam'a gideceği, Birleşik Arap Emirlikleri ve ardından Belçika’nın Brüksel kentinde düzenlenecek 2018 yılı NATO zirvesine katılacak.
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ABD Başkanı Donald Trump, Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeden kısa bir süre sonra “Kuzey Kore'den artık nükleer tehdit yok ve sorun büyük ölçüde çözüldü” açıklamasını yapmıştı.
Kaynak: İHA