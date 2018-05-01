ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İsrail'in sunduğu belgeler gerçek

ABD, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan vazgeçmek için bir neden daha buldu. İsrail'in İran hakkında ele geçirdiğini iddia ettiği belgeler, ABD tarafından incelendi ve onaylandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığı iddiaları sonrasında konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Yıllardır İran rejimi, nükleer programının barışçıl olduğu konusunda ısrar etti. İsrail tarafından İran'dan ele geçirilen belgeler, İran rejiminin doğruları söylemediğine dair bir şüphe bırakmadığını gösterdi."

İran'la ilgili söz konusu belgelerin bir bölümünü kendisinin de incelediğini belirten Pompeo, ilgili kurumların on binlerce sayfayı Farsçadan İngilizceye çevirerek analiz ettiği bilgisini verdi. Pompeo, bu çalışmaların devam edeceğine dikkati çekerek, belgelerin gerçek olduğunu savundu.

"Belgeler İran'ın nükleer silah programını yıllardır devam ettirdiğini gösteriyor. İran, nükleer silah ve füze sistemlerini geliştirmeye devam etti. İran çok büyük atomsal arşivi dünyadan ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (IAEA) bugüne kadar gizledi. İran'la yapılan anlaşmadaki açıklardan biri de İran'ın nükleer programına dair askeri aktivitelerini temizlemek vardı. İran'ın nükleer çalışmalarını kabul etmek ve dosyaları IAEA'ya vermesi için yıllardır çok defa imkanı oldu. Onlar ise ısrarla IAEA'ya yıllardır yalan söyledi. Bu, anlaşmanın iyi niyet üzerine kurulmadığı anlamına geliyor. İran'ın yalanları üzerine kuruldu."

Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail'in ele geçirdiğini iddia ettiği belgelerin ardından ise İran'la yapılan anlaşmayı tekrar gözden geçirdiklerini belirtti.

Bu konuda 12 Mayıs'a kadar İran'a süre verildiğine dikkati çeken Pompeo, konuya ilişkin olarak anlaşmaya imza atan diğer Avrupa ülkeleriyle görüşeceklerini bildirdi.

Pompeo, Orta Doğu turunun son ayağında İsrail'e gitmiş ve Pazar günü Netanyahu ile görüşmüştü.

Netanyahu: İran nükleer silah üretmeye çalışıyor

Netanyahu, nükleer programa dair İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmadan çekilmek istediğini defalarca dile getirdi. Buna karşılık anlaşmaya imza atan ülkelerden biri olan Fransa ise İran'la yapılan anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA