ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran'ın zararlı faaliyetleri ABD'yi endişelendiriyor

Eski CIA Direktörü, yeni ABD Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştükten sonra gündeme dair açıklamalar yaptı.

Pompeo nükleer anlaşma kriziyle ilgili, "İran'ın İsrail'e ve bölgeye yönelik tehlikeli tehditlerinin artmasından endişe ediyoruz" dedi.

İran ile ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya arasında yapılan anlaşma, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında bu ülkeye uzun süredir uygulanan ekonomik yaptırımları hafifletmişti.

Pompeo ayrıca, İsrail'deki Amerikan büyükelçiliğinin 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacak olmasıyla, ABD'nin "Kudüs'ün İsrail'in başkenti ve hükümet merkezi olduğu gerçeğini kabul ettiğini" söyledi.

Bölgeye düzenlediği ziyaret kapsamında aynı gün Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Salman'la da bir araya gelen Pompeo, Washington'ın, İran'ın füze programını sınırlamak için yeni yaptırımlara destek aradığı ortamda Körfez'deki müttefiklerle arasındaki birliğin gerekliliğini vurguladı.

Pompeo, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'le ortak açıklamasında, "İran bu bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Vekaleten savaşan milisleri ve terörist grupları destekliyor. Yemen'deki Husi isyancılarının silah satıcısı. (Suriye'deki) cani Esed rejimini de destekliyor" dedi.

Kaynak: Reuters