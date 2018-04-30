ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a yüklendi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu turuna çıktı. Pompeo Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Suudi mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile görüştü.

Pompeo'nun gündeminde İran vardı.

"Terörist grupları ve militanları destekliyor, silahlandırıyor. Dünyadaki terörün en büyük sponsoru. Yemen'de husiler'in silah sağlayıcısı. Aynı şekilde kanlı esed rejimini de destekliyor."

"İran istikrarı bozuyor"

Pompeo, İran'la yapılan nükleer anlaşmayı gelecek ay rafa kaldıracaklarının işaretini verdi.

"Bir nükleer silaha asla sahip olmayacağından emin olmak istiyoruz. Şu anki haliyle İran nükleer anlaşması bunu garanti etmiyor. İran tüm bölgenin istikrarını bozuyor."

"Körfez birliği gerekli"

Masadaki bir başka konu ise, Katar ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan ambargo sorunuydu. Mike Pompeo, "Körfez birliği gerekli, bunu başarmak zorundayız" dedi.

Mike Pompeo, Riyad'dan sonra İsrail'e geçti. Tel Aviv'de, Başbakan Benyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"İran'ın saldırgan tutumu için beraber hareket edeceğiz"

Burada da İran konusundaki görüşlerini tekrarlayan Pompeo, 2015'te varılan nükleer antlaşmanın çok kusuru olduğunu, bunlar düzeltilmezse ülkesinin antlaşmadan çekileceğini söyledi.

Netanyahu da, "İran'ın saldırgan tutumunun sona erdirilmesi için beraber hareket edeceğiz" dedi.

Pompeo, İsrail temaslarının ardından Ürdün'e geçti.

Kaynak: TRT Haber