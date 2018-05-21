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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran'a tarihteki en güçlü yaptırımlar uygulanacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin yeni İran politikasını ve yapılacak yaptırımlara dair detayları açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İrana tarihteki en güçlü yaptırımlar uygulanacak

Nükleer anlaşmanın kusurları nedeniyle iptal edildiğini söyleyen Pompeo, ABD'nin anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı, İran'a karşı "eşi benzeri görülmemiş bir finansal baskı" ve "tarihteki en güçlü yaptırımların" uygulanacağını belirterek, Tahran yönetiminin rotasını değiştirmemesi durumunda İran'ın ekonomisini canlı tutmak için bir savaş vereceğini söyledi.

Pompeo, ABD'nin İran'dan taleplerini içeren 12 maddelik bir liste de açıkladı. Listede, İran güçlerinin Suriye'den tamamen çekilmesi talebi de var.

ABD'nin sadece Avrupa'daki değil tüm dünyadaki müttefiklerini desteklemek istediğini söyleyen Pompeo, "Umarım Tahran, ABD yönetiminin taleplerini dikkate alıp farklı bir yol izler" dedi. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: yaptırım, nükleer anlaşma, mike pompeo, iran, abd
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