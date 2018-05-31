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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Rus mevkidaşı Lavrov ilk telefon görüşmesini yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. İki bakanın gerçekleşen ilk görüşmesinde, Ukrayna ve Suriye konuları ele alındı.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Rus mevkidaşı Lavrov ilk telefon görüşmesini yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Lavrov görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Pompeo'nun Dışişleri Bakanı olarak göreve geldikten sonra Lavrov'la ilk kez görüştüğüne dikkati çeken Nauert, görüşmede Ukrayna ve Suriye konularının ele alındığını vurguladı.

Nauert açıklamasında, "Görüşmede Bakan Pompeo, ABD'nin Rusya'yla ilişkileri geliştirme taraftarı olmasına rağmen, ABD'nin iç meseleleri dahil olmak üzere kaygı duyduğu konularda sağlam adımlar atmaya hazır olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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