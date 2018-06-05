ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Brezilya Dışişleri Bakanı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Brezilya'ya yaptığı resmi ziyaretin detaylarını paylaştı.

Nauert, "Bakan Pompeo yaptığı görüşmede, Brezilya ve ABD arasındaki güçlü ilişkilere dikkat çekerek, Brezilya'nın ABD'ye desteğinden ötürü kendilerine teşekkürlerini iletti" dedi.

Görüşmede, Venezuela'daki ekonomik krizden kaçan çok sayıda mülteci ile boğuşan Brezilya ile atılacak ticaret ve güvenlik adımlarının güçlendirilmesi konusu da gündeme alındı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek için Brezilya'ya gitmeyi planladığı açıklandı.

Kaynak: Reuters