ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Birleşik Arap Emirlikleri resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed'le bir araya geldi.

Hangi konular ele alındı?

İkilinin bazı bölgesel meselelerle iki ülke arasındaki ilişkileri görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, terör ve radikalizm başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak koordinasyon, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisi, iki ülke arasında stratejik iş birliğini geliştirme yolları gibi konular ele alındı.

Kaynak: AA