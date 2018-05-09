ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: ABD, Kuzey Kore ile iş birliği yapmakta kararlı

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında planlanan zirvenin ayrıntılarını netleştirmek amacıyla Pyongyang'la yaptığı ziyarette konuştu.

ABD ile Kuzey Kore arasında uzun yıllardır düşmanlık olduğunu belirten Pompeo, “Şimdi bu çatışmayı çözüme kavuşturmak, dünya için tehditleri ortadan kaldırmak ve ülkenizin insanlarının fazlasıyla hak ettiği tüm fırsatların sağlanması için birlikte çalışabilme konusunda umutluyuz." dedi.

Pompeo, süreçte daha birçok zorluğun olduğunu vurgulayarak, Kuzey Kore'nin, iki liderin başarılı bir zirve gerçekleşmesini sağlamak için harika bir ortak olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'yi ilk kez nisan ayı başında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü sıfatıyla ziyaret eden Pompeo, teknik açıdan savaşta olan bu ülkeye giden görevdeki ikinci ABD Dışişleri Bakanı oldu.

Kaynak: AA



