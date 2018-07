ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan İran paylaşımı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İranlı bir "diplomatın" bu ay Fransa'da bombalı saldırı planıyla bağlantılı olarak Viyana'da suçlandığını hatırlatarak, "Avrupa, İran destekli terörizmden muaf değil. Rejim bir taraftan Avrupa'yı İran anlaşmasında kalmaya ikna etmeye çalışırken, Avrupa'da terörist saldırılar planlıyor" ifadelerini kullandı.

Europe isn't immune to Iran-backed terrorism. This month, an Iranian “diplomat” in Vienna was charged in connection with a plot to bomb a rally in France. At the same time the regime is trying to convince Europe to stay in the #IranDeal, it's plotting terrorist attacks in Europe. pic.twitter.com/fqde9xzJj4