ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan İran paylaşımı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İranlı bir "diplomatın" bu ay Fransa'da bombalı saldırı planıyla bağlantılı olarak Viyana'da suçlandığını hatırlatarak, "Avrupa, İran destekli terörizmden muaf değil. Rejim bir taraftan Avrupa'yı İran anlaşmasında kalmaya ikna etmeye çalışırken, Avrupa'da terörist saldırılar planlıyor" ifadelerini kullandı.

Europe isn't immune to Iran-backed terrorism. This month, an Iranian “diplomat” in Vienna was charged in connection with a plot to bomb a rally in France. At the same time the regime is trying to convince Europe to stay in the #IranDeal, it's plotting terrorist attacks in Europe. pic.twitter.com/fqde9xzJj4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 24 Temmuz 2018

Pompeo ayrıca İran rejiminin kendi halkı, dünya ve Avrupa üzerinde iz bıraktığı, "İran'ın kötü niyetli rejimi hakkındaki gerçeklerle yüzleşme zamanı olduğu" yorumunu yaptı.

The Iranian regime has left its mark on Europe, the world, and its own people. It’s time to face the facts about #Iran’s malevolent regime. https://t.co/x2ts2XEhUQ — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 24 Temmuz 2018

Pompeo dün California eyaletindeki Ronald Reagan Kütüphanesi ve Halkla İlişkiler Merkezi'nde "İranlıların sesine destek" başlıklı bir panelde ABD'de yaşayan İranlılara hitap etmiş, İran'ın üst düzey yetkililerinin karıştığı yolsuzluklara işaret ederek, "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer bir şey tarafından yönetildiğini gösteriyor" demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarının "ikiyüzlü ve ahmakça" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA