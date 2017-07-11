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ABD Dışişleri Bakanı, Katar için mekik dokuyacak

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Katar kriziyle ilgili ziyaretlerine Kuveyt'in ardından Katar ve Suudi Arabistan'da devam edeceği bildirildi.

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ABD Dışişleri Bakanı, Katar için mekik dokuyacak

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Katar kriziyle ilgili ziyaretlerine Kuveyt'in ardından Katar ve Suudi Arabistan'da devam edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Kuveyt'te bulunan Tillerson'ın Körfez diplomasisi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın daveti üzerine Körfez anlaşmazlığına çözüm bulma çabalarını ele almak amacıyla bu ülkeye giden Tillerson'ın programı hakkında bilgi verdi.

Sözcü Nauert, Bakan Tillerson'ın üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bugün Katar'a geçmeyi ve yarın da Suudi Arabistan'a seyahat etmeyi planladığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce Tillerson'ın, Kuveyt Emiri'nin davetiyle bu ülkeye gideceğini açıklamıştı. Yeni açıklamayla bakanlık, Tillerson'ın Körfez ülkelerindeki diplomasi trafiğine Doha ve Riyad'ı eklediğini duyurmuş oldu.

Rex Tillerson, 9 Temmuz'da İstanbul'u ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. Daha sonra Kuveyt'e geçen Tillerson, Şeyh Sabah tarafından Havalli kentindeki Dar Selva Sarayı'nda kabul edilmişti.

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanı, körfez ülkeleri, katar, katar krizi, Rex Tillerson
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