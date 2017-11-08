  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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ABD Dışişleri: Arakanlıların kamplarında gördüklerimiz şok ediciydi

Arakanlıların kaldığı kampları ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Simon Henshaw, gördüklerini "şok ediciydi" sözleriyle tanımladı.

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ABD Dışişleri: Arakanlıların kamplarında gördüklerimiz şok ediciydi

29 Ekim ile 4 Kasım tarihlerinde Myanmar ve Bangladeş'te bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Simon Henshaw, Dışişleri Bakanlığının günlük basın toplantısına katılarak gözlemlerini paylaştı.

Henshaw, "Kamplarda gördüklerimiz şok ediciydi. Mülteci krizi inanılmaz bir seviyede. 25 Ağustos tarihinden beri evlerini terketmek zorunda kalan insanların sayısı 600 binden fazla. Kamplarda durum çok zor. İnsanlar çok zorluk çekiyor." dedi.

Kamplarda Arakan halkıyla da konuşma fırsatı bulduklarını kaydeden Henshaw, "Birçok mülteci gözyaşları içerisinde köylerinin nasıl yandığını, akrabalarının gözleri önünde nasıl öldürüldüğünü bize anlattılar." diye konuştu.

Henshaw, Myanmar'da hükümet yetkilileri ve Arakan toplumundan liderlerle görüştüklerini belirterek, Myanmar hükümetine "yerel halkı korumaları ve insan hakları ihlalleri konusunda soruşturma yapmaları" çağrısında bulunduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: simon henshaw, arakanlı müslümanlar, Arakan, abd
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