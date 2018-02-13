ABD, Deyrizor'da Rus yapımı bir tankı vurdu

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, koalisyon kuvvetlerinin 10 Şubat'ta nefsi müdafaa amacıyla hareket ederek Suriye'nin Deyrizor kentinin güneyinde yer alan Tebiye köyü yakınlarında bir T-72 tankını vurduğunu açıkladı.

Albay Dillon, tankın koordinasyonlu bir şekilde SDG (PYD/PKK paravanı) ve koalisyon güçlerinin bulunduğu konumlara dolaylı atış yaptığını ve koalisyon mevzilerinin tankın menzilinde olduğunu söyledi.

Dillon, "Koalisyon yetkilileri, birbirimizin kuvvetlerini tehlikeye sokacak yanlış algı ve hesaplamalardan kaçınmak üzere Rus mevkidaşları ile temas sağladı." dedi.

Albay Dillon tankın kime ait olduğuna dair detaylar vermedi.

Kaynak: AA