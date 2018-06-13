ABD, DEAŞ'lı teröristi üstüne para ve telefon verip serbest bırakacak

Yaklaşık 9 aydır tutuklu olan ABD ve Suudi Arabistan çife vatandaşı bir DEAŞ üyesi, cebine 4 bin dolar ve bir cep telefonu konularak serbest bırakılacak.

İddia, Pentagon yetkilisi Mark Mitchell'dan geldi. Geçtiğimiz hafta bir mahkemede konuyla ilgili açıklama yapan Mitchell, "DEAŞ üyesine serbest bırakılırken, yakalandığı sırada üzerinde olan 4 bin 12 dolar iade edilecek ve orijinal kapalı ambalajında bir cep telefonu verilecek. Ayrıca birkaç gün yetecek kadar yiyecek ve su sağlanacak" dedi.

ABD'nin DEAŞ'lı teröristi neden serbest bırakacağına dair bir şey söylemeyen Mark Mitchell, tahliye kararının "güvenli" ve "geleneksel uygulamalara uygun" olduğunu belirtti.

Pentagon'dan bir başka yetkili ise, konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Kaynak: Politico