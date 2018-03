ABD, Çin'le ticaret açığını 100 milyar dolar düşürmek istiyor

Beyaz Saray, Trump'ın geçen hafta sosyal medyada ABD'nin Çin'le ticaret açığı hakkında yaptığı paylaşıma açıklık getirdi.

İsmi verilmeyen bir basın sözcüsü, Trump yönetiminin, ABD'nin Çin'le olan yüksek ticaret açığını yaklaşık 100 milyar dolar azaltmayı amaçladığını ifade etti.

Trump'ın paylaşımında yanlışlıkla 1 milyar dolar yazdığını kaydeden yetkili, bu ticaret açığının nasıl 100 milyar dolar aşağı çekileceği konusunda ayrıntı vermekten kaçındı.

ABD Başkanı Trump, söz konusu tweetinde, "Çin'den ABD ile olan devasa ticaret açığını 1 milyar dolar düşürmesi için 1 yıllık bir plan geliştirmesi istendi. Çin'le ilişkilerimiz çok iyi ve onların ne fikirlerle geleceğini sabırsızlıkla bekliyoruz. Kısa süre içinde harekete geçmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

China has been asked to develop a plan for the year of a One Billion Dollar reduction in their massive Trade Deficit with the United States. Our relationship with China has been a very good one, and we look forward to seeing what ideas they come back with. We must act soon!