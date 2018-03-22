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Buradasınız : » » ABD, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi getirdi

ABD, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzaladı.

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ABD, Çine milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi getirdi

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