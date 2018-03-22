ABD, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzaladı.
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