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ABD, Çin'e 50 milyar dolar ek gümrük vergisi getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzaladı.

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ABD, Çine 50 milyar dolar ek gümrük vergisi getirdi

ABD Başkaın Trump, Çin'e ek vergi ve kısıtlamaların uzun zamandır planlandığını belirtti. 

Çin'i 'fikri mülkiyet hırsızlığıyla' suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerini 'bunun bedelini geri ödetmek' diye niteledi.

Washington yönetimi, bu doğrultuda Çin'e 50 milyar dolar ek gümrük vergisi getirdiğini açıkladı.

Trump Amerikan Ticaret Temsilciliği Ofisi'ne, ek gümrük vergisi getirilecek Çin mallarının listesini 15 gün içinde açıklaması talimatı verdi. Hazine Bakanlığı'nın Çin'in Amerika'daki yatırımlarına kısıtlama getirmesi öngörülüyor.

Çin'e uygulanacak 50 milyar dolarlık ek vergiler 15 gün içinde belirlenecek.  

Kaynak: TRT Haber

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