  • 06 TEMMUZ 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.608
    EURO 5.387
  • BIST 99097
    ALTIN 185.76
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD, Çin‘den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulamaya başladı

ABD, Çin‘den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulamaya başladı

ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD, Çinden ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulamaya başladı

Ayrıntılar geliyor... 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER