ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.
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ABD, Çin‘den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulamaya başladı
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